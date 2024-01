Walmart : split par trois

(Boursier.com) — Walmart , géant américain de la grande distribution, a annoncé son intention de procéder à une division de ses actions ordinaires en circulation selon un ratio de trois contre un. Le fractionnement d'actions fait partie de l'examen continu par Walmart des niveaux optimaux de négociation et de spread. Le "split" devrait porter le nombre d'actions ordinaires à 8,1 milliards, contre 2,7 milliards actuellement. L'opération sera effective le 26 février. "Sam Walton croyait qu'il était important de maintenir le cours de nos actions dans une fourchette où l'achat d'actions entières, plutôt que de fractions, était accessible à tous nos associés", a déclaré Doug McMillon, directeur général de Walmart. "Compte tenu de notre croissance et de nos projets pour l'avenir, nous avons pensé que c'était le bon moment pour diviser les actions et encourager nos associés à participer dans les années à venir".