Walmart s'enflamme à Wall Street après les comptes !

(Boursier.com) — Walmart n'a pas déçu, bien au contraire, pour son troisième trimestre fiscal. Le titre s'enflamme de plus de 6% avant bourse à Wall Street, suite à la publication des comptes. Pour la période trimestrielle close, le géant américain de la grande distribution a livré une solide croissance des revenus de 8,7% et un bénéfice ajusté par action de 1,5$. Walmart se permet même de rehausser ses prévisions financières sur l'exercice décalé 2023.

Les revenus trimestriels totaux ont été de 152,8 milliards de dollars, contre 148 milliards de dollars de consensus. La croissance à devises constantes a été de 9,8%. Walmart US a affiché à comparable une croissance de 8,2%, portant à 17,4% sa performance sur deux ans. La progression dans le commerce en ligne se chiffre à 16% en glissement annuel et 24% sur deux ans. Sam's Club a progressé de 10% à comparable. Walmart International a affiché une croissance de 7,1% à 25,3 milliards de dollars, malgré des effets de change adverses de 1,5 milliard de dollars. Les activités publicitaires mondiales ont grimpé de 30%, avec Walmart Connect et Flipkart Ads. Le bénéfice opérationnel consolidé a été de 2,7 milliards de dollars sur le trimestre, en déclin de 53%, mais le profit opérationnel ajusté a augmenté de 4% à 6 milliards. Le bpa ajusté de 1,5$ exclut les effets nets d'imposition de 1,11$ pour les pertes equity et investissements et ceux de 1,05$ par titre des accords légaux sur les opioïdes. Le groupe va débourser 3,1 milliards de dollars pour régler les procès sur les opioïdes. Le consensus de bpa ajusté était de 1,32$.

Walmart a par ailleurs approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars se substituant à la précédente autorisation.

Les prévisions annuelles de ventes sont révisées en hausse. Le bénéfice ajusté par action sur l'exercice 2023 est attendu en retrait de 6 à 7%, contre une guidance antérieure allant de -9 à -11%. Les revenus sur ce même exercice sont anticipés en augmentation de 5,5%, alors que l'estimation antérieure était de 4,5%. Plus prudemment, néanmoins, Walmart anticipe sur le trimestre des fêtes de fin d'année une croissance US à comparable et hors essence, de 3% environ contre 3,4% de consensus. Le bpa ajusté du quatrième trimestre est attendu en repli de 3 à 5%, soit une baisse un peu moins prononcée que prévu. Walmart entre enfin dans la saison des fêtes avec un niveau de stock valorisé près de 65 milliards de dollars, contre 60 milliards un trimestre avant.