Walmart s'effondre, alors que l'inflation plombe les profits

(Boursier.com) — Walmart trébuche de 7% avant bourse à Wall Street. Le leader américain de la grande distribution vient en effet de décevoir sur son premier trimestre fiscal 2023, l'inflation ayant affecté sa rentabilité. En outre, le groupe de l'Arkansas réduit ses estimations. Pour le trimestre clos, le détaillant a réalisé un bénéfice net de 2,05 milliards de dollars soit 74 cents par titre, contre 2,73 milliards et 97 cents par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,3$, contre un consensus FactSet de 1,48$. Les revenus ont été de 141,6 milliards de dollars, contre 138,3 milliards pour la période correspondante, l'an dernier, et 138,8 milliards de consensus. La croissance domestique US à comparable a été de 3%, ce qui dépasse les attentes.

"Les profits étaient inattendus et reflètent l'environnement inhabituel", a déclaré le directeur général Doug McMillon dans un communiqué. "Les niveaux d'inflation aux États-Unis, en particulier dans les aliments et le carburant, ont créé plus de pression sur la composition des marges et les coûts d'exploitation que nous ne l'avions prévu". Le commerce électronique a augmenté de 1% et l'activité publicitaire mondiale a bondi de 30%.

Pour le deuxième trimestre, Walmart prévoit une croissance des ventes nettes consolidées de plus de 5% aux États-Unis, une croissance des ventes comparables hors carburant de 4 à 5%, et un bénéfice par action stable ou en légère hausse. Le consensus FactSet prévoit des ventes de 146,43 milliards de dollars et une croissance de 3,8%, une augmentation des ventes US à comparable de 3,6% et un bpa de 1,90$ en croissance de 6,9%. Pour l'année, Walmart prévoit une progression des ventes de 4% à taux de change constants, une augmentation des ventes US à comparable de 3,5% hors carburant et une baisse de 1% du bpa. Les prévisions de chiffre d'affaires et de bpa pour l'année complète excluent les cessions. Le consensus FactSet prévoit des ventes de 590,51 milliards de dollars, ce qui implique une croissance de 3,1%, une expansion US à comparable de 3,3% et un bpa de 6,75$.