Walmart robuste au quatrième trimestre

(Boursier.com) — Walmart , le colosse américain de la grande distribution, a publié pour le trimestre clos un bénéfice ajusté par action de 1,80$ contre 1,65$ de consensus. Les revenus ont totalisé 173,4 milliards de dollars, contre 169 milliards de consensus de marché. Sur le quatrième trimestre juste clos, les revenus consolidés ont été de 173,4 milliards de dollars, en augmentation de 5,7% en glissement annuel et de 4,9% à devises constantes. Le bénéfice opérationnel consolidé a progressé de 30%, alors que le profit opérationnel ajusté a grimpé de 13%. Les ventes mondiales de commerce en ligne ont progressé de 23%. La croissance US à comparable hors essence a dépassé les attentes à +3,9%. Le bénéfice opérationnel ajusté a atteint 7,25 milliards contre 6,8 milliards de consensus.

Sur l'exercice, les revenus ont été de 648 milliards de dollars (+6%), pour un profit opérationnel consolidé en progression de 32%. Le bénéfice ajusté par action a atteint 6,65$.

Le groupe renforce son dividende annuel de 9% à 83 cents par action, soit la plus forte augmentation de son dividende en plus de dix ans et la 51ème année consécutive de progression du dividende.

Pour son exercice fiscal décalé 2025 désormais entamé, Walmart envisage un bénéfice ajusté par action allant de 6,70 à 7,12$, contre 7,1$ de consensus. Les ventes sont anticipées en hausse de 3 à 4%. Sur le seul premier trimestre, le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 1,48 et 1,56$.

Walmart a par ailleurs confirmé aujourd'hui l'acquisition du fabricant américain de télévisions intelligentes Vizio pour 11,50$ par titre en cash, un peu plus de 2 milliards de dollars.