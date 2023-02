Walmart retombe à Wall Street, alors que les marges devraient souffrir

(Boursier.com) — Walmart trébuche de 4% avant bourse à Wall Street. Le géant américain de la grande distribution n'a pas convaincu par sa dernière publication financière trimestrielle. Le groupe a fait pourtant état d'une forte demande au cours du trimestre clos le 31 janvier, affichant un chiffre d'affaires total de plus de 164 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,3% par rapport à l'année dernière. Les analystes avaient estimé les revenus à 159,8 milliards de dollars. Le bénéfice net trimestriel a grimpé de 76% pour atteindre 6,28 milliards de dollars, aidé par des gains latents en actions et autres investissements.

Walmart a livré toutefois ce mardi des estimations de bénéfices annuels inférieures au consensus, affirmant qu'il était prudent quant aux perspectives économiques pour 2023 et que les consommateurs continueraient probablement à acheter des articles à bas prix - ce qui pourrait exercer une pression sur ses marges. Le groupe, qui exploite plus de 5.000 magasins aux États-Unis, utilise sa puissance pour négocier de meilleurs prix auprès des fournisseurs et faire face à la concurrence discount. Cependant, les remises, ainsi que la faiblesse du moral des consommateurs et la décision de Walmart d'augmenter les salaires des employés, devraient peser sur ses marges cette année. Walmart prévoit un bénéfice pour l'exercice 2024 de 5,90 à 6,05$ par action, contre des estimations d'analystes de 6,50$.

Le taux de marge brute consolidé a diminué de 83 points de base au cours du trimestre des fêtes, principalement en raison des démarques et des ventes de produits à faible marge. Il n'y a pas non plus de garantie que Walmart soit en mesure de maintenir des prix suffisamment bas pour stimuler la demande, alors que certains grands fournisseurs, dont Nestlé, Coca-Cola et Procter & Gamble, ont confirmé prévoir de nouvelles hausses de prix.