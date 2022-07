Walmart répercute aux fournisseurs l'augmentation des coûts de transport

(Boursier.com) — Walmart facturera aux fournisseurs utilisant ses services de nouveaux frais de carburant et de ramassage dans un contexte d'augmentation des coûts de transport, indique le Wall Street Journal. Le WSJ cite une note envoyée aux fournisseurs, dans laquelle Walmart a déclaré que les entreprises qui utilisent le groupe pour transporter des marchandises vers ses entrepôts et ses magasins se verront facturer un supplément carburant et des frais de ramassage à partir du 1er août. Selon le mémo, le changement est le résultat de l'adaptation de Walmart à la transformation importante et à l'augmentation des coûts observées dans l'industrie du transport au cours des dernières années.