Walmart relève ses prévisions, mais trébuche à Wall Street

(Boursier.com) — Walmart , le colosse américain de la grande distribution, abandonne 7% avant bourse à Wall Street ce jeudi. Le groupe a pourtant revu en hausse ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices pour le deuxième trimestre consécutif, à l'approche de la cruciale saison des fêtes de fin d'année. Walmart s'attend désormais à un bénéfice par action pour l'exercice 2024 compris entre 6,40 et 6,48$, contre une fourchette antérieure allant de 6,36 à 6,46$ et un consensus de marché de 6,48$. Le détaillant prévoit que ses ventes à comparable pour l'ensemble de l'année augmenteront dans une fourchette de 5 à 5,5%, mieux que la fourchette de 4 à 4,5% auparavant estimée. Le DG du groupe, Doug McMillon, se dit heureux de commencer tôt la saison des fêtes, alors que la demande soutenue en produits à bas prix et le meilleur niveau des stocks ont aidé Walmart à gagner des parts de marché.

Pour le troisième trimestre fiscal juste clos, le groupe a amélioré ses marges, alors que ses ventes à comparable aux Etats-Unis ont augmenté de 4,9% hors carburant, au-dessus du consensus de marché. Les ventes en ligne chez Walmart ont augmenté de 15%. Le groupe a dégagé un bénéfice ajusté de 1,53$ par action au troisième trimestre (+2%). Les analystes s'attendaient en moyenne à 1,52$. Les revenus consolidés ont augmenté de 5,2% à 160,8 milliards de dollars, ou de 4,3% à devises constantes. Le consensus était de 159,6 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel a reculé de 2% à 5 milliards de dollars. Les résultats sont donc plutôt satisfaisants, mais les opérateurs craignent une faiblesse des dépenses de consommation à court terme.