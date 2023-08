Walmart relève ses prévisions à Wall Street

(Boursier.com) — Walmart gagne un peu de terrain avant bourse à Wall Street, alors que le géant américain de la grande distribution a publié pour son deuxième trimestre fiscal, clos fin juillet, des résultats meilleurs que prévu. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,84$, à comparer à un consensus FactSet de 1,71$. Le chiffre d'affaires consolidé a été de 161,6 milliards de dollars, en hausse de 5,7% ou de 5,4% en monnaie constante, contre environ 160 milliards de consensus. Le taux de marge brute consolidée ressort en hausse de 50 points de base grâce à de moindres démarques et des coûts plus raisonnables de la chaîne d'approvisionnement, partiellement compensés par la pression continue du mix dans les secteurs de l'épicerie et de la santé et du bien-être. Les charges d'exploitation consolidées en pourcentage des ventes nettes ont augmenté de 33 points de base. Les ventes à comparable de Walmart aux États-Unis s'établissent en hausse de 6,4% hors essence. Le commerce en ligne progresse de 24%. Le bénéfice d'exploitation sur le trimestre clos a progressé de 6,7% à 7,32 milliards de dollars.

Doug McMillon, le directeur général du détaillant, souligne la solidité des activités alimentaires et les résultats encourageants dans les marchandises générales. Le niveau des stocks est jugé satisfaisant et le groupe se dit bien positionné pour le deuxième semestre. Walmart anticipe désormais, pour l'exercice 2024 en cours, un bénéfice par action allant de 6,36 à 6,46$, à comparer à une guidance antérieure allant de 6,10 à 6,20$. Le consensus était d'environ 6,3$ sur la période. Les ventes nettes sont attendues en hausse de 4 à 4,5%, contre une augmentation de 3,5% auparavant attendue.