Walmart pulvérise le consensus à Wall Street

(Boursier.com) — Walmart , colosse américain de la grande distribution, n'a pas failli au premier trimestre fiscal, affichant des revenus totaux de 152,3 milliards de dollars à comparer à un consensus de place de 148,7 milliards, et un bénéfice ajusté par action de 1,47$ supérieur de plus de 10% aux attentes de marché (1,32$). La croissance des revenus atteint ainsi 7,6%, le bénéfice opérationnel progressant quant à lui de 17,3%. Le commerce en ligne affiche une progression de 26%. Walmart se permet par ailleurs de rehausser ses prévisions financières sur l'exercice 2024, tablant désormais sur un bénéfice ajusté par action allant de 6,1 à 6,2$, contre une fourchette antérieure allant de 5,9 à 6,05$ et un consensus de 6,15$.

Pour le seul premier trimestre fiscal 2024, juste clos, la croissance américaine à comparable a été de 7,4% pour Walmart. Les ventes US en ligne ont augmenté de 27%. L'enseigne Sam's Club a progressé quant à elle de 7% à comparable. Walmart International a affiché des revenus de 26,8 milliards de dollars à devises constantes, en augmentation de 12,9%. Le bénéfice opérationnel consolidé a été de 6,24 milliards. Le bpa GAAP a représenté 62 cents et le bpa ajusté 1,47$. La marge brute s'est tout de même érodée de 18 points de base, mais sa baisse était bien plus conséquente sur le précédent trimestre.