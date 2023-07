Walmart monte à 77% de Flipkart

(Boursier.com) — Walmart , le géant américain de la grande consommation, a payé 1,4 milliard de dollars pour racheter la participation restante de Tiger Global Management dans Flipkart, renforçant ainsi son pari sur le détaillant indien et aidant le gestionnaire de fonds à fournir des distributions aux investisseurs à un moment où l'accès aux liquidités est difficile, explique l'agence Bloomberg. Séparément, la firme de capital-risque Accel a cédé par ailleurs une participation de 1% dans Flipkart à Walmart, d'après l'Economic Times. La transaction avec Tiger, qui aurait eu lieu ces derniers jours, a valorisé le géant indien du commerce électronique à 35 milliards de dollars, selon une lettre envoyée par Tiger Global aux investisseurs et obtenue par Bloomberg News. L'acquisition des parts de Tiger Global et Accel permet à Walmart de monter à environ 77% de Flipkart contre 72% auparavant, selon l'Economic Times.