Walmart maintient ses prévisions

(Boursier.com) — Walmart , géant américain de la grande distribution, a réitéré ses prévisions pour le premier trimestre et l'exercice décalé 2024 dans le cadre de sa journée investisseurs. Le groupe de Bentonville a aussi confirmé la 'guidance' de long terme pour une croissance des ventes de 4% et une croissance du résultat d'exploitation de 4% et plus au cours des 3 à 5 prochaines années. Cependant, Walmart a mis en évidence un risque accru pour les perspectives de bénéfice d'exploitation. Le groupe ambitionne 65% d'automatisation dans ses magasins d'ici l'exercice 2026, avec environ 55% du volume du centre de distribution passant par des installations automatisées. Il s'attend à une réduction de 20% du coût unitaire moyen grâce à cette automatisation.

Rappelons également que le groupe supprimera plus de 2.000 emplois dans cinq entrepôts de commerce électronique aux États-Unis. Les licenciements comprendraient plus de 1.000 postes dans un entrepôt à Fort Worth, au Texas, ainsi que 600 emplois dans un centre de traitement des commandes en Pennsylvanie, 400 en Floride et 200 dans le New Jersey. Des coupes additionnelles sont prévues en Californie. Walmart se développe en parallèle dans certains domaines en ajustant ses magasins et ses centres de distribution pour gérer davantage de commandes en ligne, a indiqué à Bloomberg un porte-parole du détaillant. Cela pourrait donc permettre au groupe de réaffecter certains travailleurs plutôt que de supprimer leurs postes.