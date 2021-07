Walmart : Flipkart valorisé près de 38 milliards de dollars

Walmart : Flipkart valorisé près de 38 milliards de dollars









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le distributeur en ligne indien Flipkart, dont l'Américain Walmart est actionnaire, a bouclé une levée de fonds de 3,6 milliards de dollars qui le valorise 37,6 milliards de dollars. Walmart Inc., principal actionnaire, ainsi que SoftBank Group Corp., Tencent Holdings, Antara Capital (Blackstone) et d'autres investisseurs, ont participé à l'augmentation de capital. ADQ, fonds souverain d'Abou Dabi, ainsi que le Singapourien GIC Pte, la Qatar Investment Authority et le Canada Pension Plan Investment Board, sont aussi de la partie. Rappelons que Walmart avait acquis une part majoritaire au capital de Flipkart il y a trois ans pour 16 milliards de dollars. L'Indien dispose désormais de plus de 350 millions d'utilisateurs enregistrés. Grâce à la levée de fonds, le groupe entend investir dans la technologie, la chaîne d'approvisionnement et l'infrastructure.