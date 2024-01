Walmart, en pointe dans la livraison par drone ?

(Boursier.com) — Walmart va étendre son service de livraison par drone à 1,8 million de foyers dans la région de Dallas Fort-Worth. Lors du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, le géant américain de la distribution a dévoilé de quelle manière certaines des dernières technologies lui permettraient de proposer un nouveau type de commerce. L'entreprise a présenté son plan d'innovation continue. Plus précisément, Walmart a indiqué comment la technologie allait profiter aux clients et aux membres, ainsi qu'aux équipes. Walmart a également annoncé une nouvelle étape vers son objectif visant à offrir aux clients la commodité ultime de recevoir les articles en 30 minutes seulement en étendant la livraison par drone à 1,8 million de foyers supplémentaires dans la zone métropolitaine de Dallas Fort-Worth - soit 75% de la superficie. Sur les 120.000 articles présents dans un Supercenter, 75% répondraient aux exigences de taille et de poids pour une livraison par drone...