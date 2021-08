Walmart : en attendant le Bitcoin, le groupe dope ses prévisions

Walmart : en attendant le Bitcoin, le groupe dope ses prévisions









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Walmart , le leader de la grande distribution, a publié pour son second trimestre fiscal 2022, clos fin juillet 2021, des ventes US à comparable en progression de 5,2% hors essence, contre 3,7% de consensus. Contrairement à Home Depot, qui publiait plus tôt ce jour, Walmart dépasse donc les attentes sur le marché domestique. Le distributeur table désormais, pour l'exercice 2022, sur une progression à comparable allant de 5 à 6% aux États-Unis, alors qu'il n'envisageait auparavant qu'une expansion de 1-4%. Le bénéfice par action pour l'exercice est anticipé entre 6,20 et 6,25$. Les ventes de e-commerce sont attendues à 75 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année.

Les revenus totaux du trimestre écoulé ont progressé de 2,4% à 141 milliards de dollars, contre 137 milliards de consensus. Le bénéfice opérationnel trimestriel s'est apprécié de 21% à 7,35 milliards. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,78$, contre 1,56$ de consensus. Dans le e-commerce, l'activité a progressé de 6% au second trimestre, après un bond de 97% sur la période correspondante de l'an dernier, avec l'effet confinement.

Rappelons que le groupe de l'Arkansas avait précédemment fait jaser ces derniers jours, suite à une offre d'emploi pour le recrutement d'un spécialiste des 'devises digitales et cryptomonnaies'. L'offre publiée sur le site du groupe stipule donc que le responsable en question sera chargé du développement d'une stratégie et d'une feuille de route concernant les actifs digitaux. Le poste est basé à Bentonville, où siège le groupe. L'expert sera également en charge de l'identification des investissements liés au cryptomonnaies et des partenariats. Walmart cherche un spécialiste disposant idéalement de plus de 10 ans d'expérience dans le management produit et dans l'écosystème des 'cryptos' et des technologies en général. Walmart ajoute qu'en tant que leader de la distribution et du commerce en ligne, il offre aux clients une large palette d'options de paiements.