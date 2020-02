Walmart déçoit au 4ème trimestre

(Boursier.com) — Walmart, le géant américain de la grande distribution, a déçu pour le quatrième trimestre fiscal. Le groupe de l'Arkansas a dévoilé sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,38$ à comparer à un consensus de place de 1,44$. Le bpa GAAP s'est établi à 1,45$. Le groupe précise que les perturbations au Chili et un problème légal ont impacté négativement de 5 cents les bpa GAAP et ajusté. La croissance des ventes domestiques américaines à comparable s'est établie à 1,9%, contre +2,4% de consensus de marché. Le bpa GAAP annuel a atteint 5,19$ et le bpa ajusté 4,93$.

Sur le seul quatrième trimestre, les revenus ont totalisé 141,7 milliards de dollars, en augmentation de 2,1%. Les revenus annuels ont atteint 524 milliards de dollars, en hausse de 1,9%. Durant cet exercice 2020, Walmart a généré 25,3 Mds$ de cash flow opérationnel et rendu 11,8 Mds$ à ses actionnaires par dividendes et rachats de titres.

Le groupe table désormais sur un bénéfice annuel par action allant de 5 à 5,15$, contre 5,22$ de consensus. La guidance de cet exercice fiscal 2021 comprend une croissance des ventes de 3% environ et une croissance domestique à comparable d'au moins 2,5%. La croissance des ventes de e-commerce aux Etats-Unis est attendue à environ 30%.