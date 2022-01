Walmart dans le métavers ?

(Boursier.com) — Des dépôts de Walmart montreraient un projet de création de cryptomonnaie et de NFT, croit savoir CNBC. Selon l'Office américain des brevets et des marques, le détaillant, leader américain de la grande distribution, a demandé plusieurs nouvelles marques en décembre. CNBC rapporte que Walmart semble ainsi prendre des mesures pour se développer dans le 'metaverse', avec l'intention de fabriquer et de vendre des biens virtuels.