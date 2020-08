Walmart bat le consensus

Walmart bat le consensus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Walmart, le leader américain de la grande distribution, a annoncé pour son second trimestre fiscal des profits supérieurs aux attentes, grâce notamment à des ventes en ligne record. Le titre devrait en profiter en bourse ce jour, mais il s'affiche déjà au plus haut historique à Wall Street.

Les ventes en ligne du détaillant de l'Arkansas ont plus que doublé en comparaison de l'an dernier, du fait de l'impact de la pandémie. Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,56$, en croissance de 23% en glissement annuel, contre un consensus de marché de 1,25$. Les revenus se sont appréciés de 5,6% à 137,7 milliards de dollars, contre 135,4 milliards de consensus. Les ventes US à comparable ont grimpé de 9,3%, et même 10% hors essence. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 6,48 milliards de dollars soit 2,27$ par action, contre 3,61 milliards de dollars un an plus tôt.