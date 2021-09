Walmart : 20.000 recrutements pour les fêtes

(Boursier.com) — Walmart , le géant américain de la grande distribution, a annoncé ce mercredi qu'il entendait recruter 20.000 employés dans sa division supply chain et relever les salaires avant la saison des fêtes de fin d'année. Ainsi, malgré la crise sanitaire persistante, le groupe table sur une demande accrue. Les recrutements considérés pourront être à temps plein ou partiel. Ils concernent plus de 250 centres de distribution ou sites de transport Walmart et Sam's Club. Le salaire moyen pour les travailleurs de supply chain serait porté à 20,37$ de l'heure.