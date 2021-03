WallStreetBets : GameStop et AMC Entertainment encore en ébullition

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les actions de GameStop et d'AMC Entertainment, au centre d'une vague de spéculation boursière depuis plusieurs semaines, ont encore flambé cette semaine, les deux sociétés ayant fait des annonces positives concernant l'avenir de leurs activités et de leur situation financière.

Ces titres, qui évoluent à des niveaux jugés astronomiques selon les méthodes de valorisation traditionnelles des analystes financiers ont été plébiscités depuis deux mois par la nouvelle génération de traders particuliers, très actifs sur les réseaux sociaux, en particulier le forum WallStreetBets du réseau Reddit.

Les salles de cinéma d'AMC en cours de réouverture

AMC Entertainment, le principal gestionnaire américain de salles de cinéma, a bondi de plus de 8,5% vendredi, portant ses gains à près de 40% sur la semaine, après avoir publié jeudi des résultats financiers et des perspectives qui ont quelque peu rassuré les investisseurs.

Au 4e trimestre 2020, AMC a réalisé des revenus de 163 millions de dollars, en chute de 89% sur un an, mais très supérieurs aux attentes, qui étaient logées à 142 M$. Surtout, le groupe a indiqué que 90% de ses 589 salles américaines avaient désormais rouvert leurs portes à la faveur de l'amélioration de la situation sanitaire, bien qu'avec une capacité d'accueil réduite. Le groupe, très endetté, a essayé de rassurer sur sa situation financière, après avoir réussi à lever plus de 900 millions de dollars en actions et dette en décembre et janvier.

Virage vers l'e-commerce pour les jeux vidéo de GameStop

Quant à GameStop, qui gère une chaîne de magasins de jeux vidéo, il a gagné 1,7% vendredi et a presque doublé de valeur sur 5 séances (+92%), après avoir annoncé un projet de réorientation de ses activités vers internet plutôt que les magasins physiques. La société a ainsi indiqué lundi que l'actionnaire activiste Ryan Cohen (co-fondateur et ancien PDG de Chewy, détaillant en ligne d'aliments pour animaux de compagnie) allait diriger un comité de planification stratégique -au sein du conseil d'administration- chargé d'accélérer la transformation numérique de GameStop. Cohen avait acquis en septembre 2020 10% des actions GameStop, avant de se renforcer à 12,9% en décembre, ce qui en fait de loin le premier actionnaire particulier.

GameStop a précisé que ce la principale mission de ce comité est "de transformer le détaillant en une entreprise technologique et créer durablement de la valeur pour les actionnaires en examinant les objectifs opérationnels, la structure du capital et les priorités d'allocation". La société a également déclaré avoir nommé un directeur de la technologie, engagé des cadres pour diriger respectivement le service client et la gestion du commerce électronique, et a annoncé le départ de son directeur financier Jim Bell.

Les nouveaux actionnaires particuliers déferlent sur Wall Street

L'action AMC, qui évoluait autour de 2$ début janvier, s'était envolé jusqu'à un pic de 19,90$ le 27 janvier, avant de retomber autour de 5,60$ en février, puis de redécoller pour finir vendredi à 11,16$. Quant à GameStop, qui évoluait autour de 17$ début janvier, il avait plafonné à 347,51$ le 27 janvier, avant de chuter sous 45$ le 23 février et de remonter à 264,48$ vendredi.

Malgré les risques élevés attachés à ces deux dossiers, il est probable qu'ils continuent d'alimenter la fièvre spéculative des "day traders" dans les prochaines semaines, que ce soit en direct ou via le marché des options. Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de petits porteurs actifs s'est envolé aux Etats-Unis, notamment grâce à l'application de courtage sur mobile Robinhood, très prisée de la jeune génération, notamment grâce à l'absence de frais de courtage.

Le courtier en ligne Charles Schwab, qui a été le pionnier du "zéro commission" en octobre 2019, a de son côté indiqué vendredi que le nombre de nouveaux comptes titres ouverts par ses services avait triplé en février par rapport à février 2020. Le patron de Schwab, Peter Crawford, a attribué le regain d'intérêt pour la Bourse depuis la pandémie de Covid-19 aux effets combinés du télétravail, de l'amélioration de l'accès à l'information boursière et de la facilité accrue de passer des ordres. "Plus récemment, les réseaux sociaux boursiers ont servi d'accélérateur, entraînant une énorme poussée de négociations pour les brokers, ce qui a contribué à porter les volumes d'échanges à des niveaux à couper le souffle, bien supérieurs à ceux atteints lors du précédent pic pendant la crise financière de 2008", a ajouté le CEO de Charles Schwab.