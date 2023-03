Wallix : une perte de 6 ME en 2022

(Boursier.com) — Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires de Wallix ressort à 25,2 ME, en progression de +8,7% et de +14,8% hors Russie.

Le résultat d'exploitation ressort à -7,1 ME (-2,2 ME en 2021). En ajustant le traitement comptable du Crédit d'impôt recherche (CIR) selon la méthode appliquée jusqu'à fin 2021, le résultat d'exploitation ajusté ressort à -6,4 ME avec une amélioration sensible entre le 1er semestre (-4 ME) et le second semestre (-2,5 ME).

Le résultat net part du groupe s'établit à -6 ME.

Dans un contexte d'accélération des dépenses nécessaires à la bonne exécution du nouveau plan stratégique et en raison d'un 1er semestre ralenti par le conflit en Ukraine, le cash-flow d'exploitation ressort à -2,3 ME. Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement, essentiellement les frais de développement activés, ressortent à -5,8 ME. Il en résulte un flux de trésorerie disponible de -8,1 ME.

La trésorerie brute ressort à 13,6 ME au 31 décembre 2022 (22,7 ME au 31 décembre 2021). Avec une trésorerie nette de 11,5 ME et 17,5 ME de fonds propres, la capacité financière du Groupe est alignée sur les besoins organiques du plan stratégique.

Perspectives

Après un retour à une croissance soutenue sur le 2e semestre 2022, le Groupe anticipe une accélération de la croissance organique en 2023. Les dépenses d'investissement ayant été largement réalisées sur 2022, cette accélération s'accompagnera d'une amélioration significative des résultats sous l'effet d'un retour progressif à la normale des dépenses opérationnelles. En poursuivant cette trajectoire, le Groupe Wallix anticipe un résultat d'exploitation à l'équilibre en 2024.