Wallix signe une alliance technologique avec Kleverware

(Boursier.com) — WALLIX , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités numériques, et Kleverware, le précurseur et spécialiste européen de la gouvernance des accès et des identités numériques signent une alliance technologique pour renforcer la sécurité des infrastructures cloud. En intégrant leurs technologies, WALLIX et Kleverware offrent une solution complète qui cartographie, gère et sécurise tous les accès - humains ou machines - aux ressources informatiques (données, logiciels...) utilisées par des services cloud (applications, stockage...) souscrits par les organisations.

Ainsi, WALLIX et Kleverware garantissent la protection des données hébergées sur le cloud, la détection et la résilience aux cyberattaques, la continuité d'activité des services cloud, et la conformité règlementaire en matière de cybersécurité.