Wallix signe un contrat avec ARROW

(Boursier.com) — Wallix , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, annonce la signature d'un partenariat d'envergure avec la société américaine Arrow Electronics, fournisseur mondial de produits, solutions et services IT & cybersécurité, occupant le 110ème rang de FORTUNE 500, le classement des 500 plus grandes entreprises du territoire américain.

Ce partenariat va permettre de démultiplier la distribution des solutions WALLIX aux Etats-Unis, pour offrir aux entreprises américaines toute son expertise en matière de sécurisation des accès et des identités. Arrow, en tant que distributeur, travaille avec plus de 1000 revendeurs et intégrateurs dans tout le pays, pour fournir des millions d'entreprises, tout secteur confondu, notamment la santé, l'industrie et les opérateurs de services essentiels (eau, énergie, transport, télécoms, etc.). L'implantation nord-américaine d'Arrow en fait un partenaire stratégique pour accompagner les clients de WALLIX sur des projets d'ampleur.

Avec la pandémie et la transformation numérique, les entreprises doivent être plus agiles, plus flexibles et ouvrir leurs accès à l'extérieur en toute sécurité. Les données constituent l'actif essentiel des entreprises dans un monde numérique. Les connexions à distance et le télétravail sont devenus des standards. Les systèmes d'information des organisations ainsi que les réseaux industriels sont nécessairement ouverts, et hyper sollicités. Les organisations font donc face au double défi de démultiplier les accès informatiques distants tout en les rendant plus sûrs, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, pour maintenir l'activité, protéger les données convoitées par les hackers et se mettre en conformité avec les règles de gestion du risque IT. À travers ce partenariat avec Arrow, WALLIX met à la disposition des entreprises un portfolio de solutions simples à mettre en oeuvre pour reprendre le contrôle de leurs accès informatiques sur les postes bureautiques, les serveurs, les applications dans le cloud ou les réseaux industriels.

Arrow fait désormais partie du Business Partner Program, le réseau de distribution de WALLIX, aux côtés de ses 180 partenaires internationaux, et bénéficie ainsi d'un dispositif riche permettant de monter en compétences dans la maîtrise des solutions WALLIX (WALLIX Academy, librairie documentaire, Portal), de maximiser la visibilité grâce à des opérations Marketing conjointes, avec à disposition un support disponible 24h/24 et 7j/7 (le Customer Success). En 2021, le Business Partner Program est un pilier du développement de WALLIX à l'international, il représente 739 personnes certifiées et 1300 clients, partout à travers le monde.