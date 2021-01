Wallix sélectionné par NHS Birmingham

Wallix sélectionné par NHS Birmingham









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wallix accompagne depuis avril 2020 NHS Birmingham, pour répondre aux enjeux de protection des données du secteur de la santé. NHS Birmingham est l'entité du système de santé publique du Royaume-Uni - le National Health Service (NHS) - qui couvre la région des Midlands de l'Ouest, dont la ville de Birmingham ; 2ème ville la plus peuplée du Royaume-Uni après Londres. NHS Birmingham compte 5000 employés, un catalogue de plus de 100 services de soin assurés à domicile ou dans les 200 établissements de santé du réseau.

Les données, nouvel or noir de notre économie, sont très convoitées par les hackers. Les établissements de santé, déjà une cible de choix du fait de leur nature numérico-dépendante et de la valeur des données qu'ils possèdent, ne peuvent pas se permettre de voir leur activité mise à l'arrêt à cause d'une cyberattaque, qui plus est pendant une crise sanitaire. Avec la pandémie Covid-19, les établissements de santé du monde entier ont dû bouleverser leurs usages pour faire face à l'arrivée massive des malades, assurer la continuité des soins et limiter la propagation du virus : télétravail, visioconférence, outils de travail collaboratifs, téléconsultations, compte rendu de consultation dématérialisé... Ces nouveaux usages, autant de nouvelles portes d'entrée pour les cybercriminels, augmentent drastiquement le besoin en protection des données.

C'est dans ce contexte que NHS Birmingham fait appel à Wallix et déploie, dès avril 2020, accompagné de l'intégrateur Armstrong PNL Tools Ltd, WALLIX Bastion, la solution phare de gestion des comptes à privilèges du portefeuille de solutions unifiées de Wallix. Ainsi, NHS Birmingham est désormais en mesure de détecter les intrusions et donc les tentatives de cyberattaques qui pourraient paralyser l'activité. WALLIX Bastion assure le contrôle et la surveillance de tous les accès à l'infrastructure informatique de NHS Birmingham. Les données sensibles et critiques sont ainsi protégées.