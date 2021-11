Wallix se renforce au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Wallix accélère son développement au Royaume-Uni en signant un contrat de partenariat avec le leader européen de la distribution informatique : Tech Data. Ce nouveau partenariat marque le renforcement de la stratégie Channel du groupe français dans le monde entier. En effet, en une seule année, Wallix a signé des contrats d'envergure avec des leaders de la distribution informatique aux Etats-Unis avec Arrow et en Europe avec Tech Data en Allemagne, en Espagne et désormais au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni est un territoire clé pour Wallix. Grâce à son réseau de partenaires revendeurs et intégrateurs, Wallix est déjà bien implanté dans cette région. WALLIX accompagne des entreprises de secteurs particulièrement sensibles comme la finance, l'industrie, notamment un leader mondial de l'automobile, mais aussi les télécoms, les transports, l'énergie, les collectivités locales, le retail et la santé comme NHS Birmingham.

NHS Birmingham est le système de santé publique de Birmingham ; 2ème ville la plus peuplée du Royaume-Uni après Londres. NHS Birmingham a fait appel à Wallix pour renforcer sa cybersécurité au début de la crise sanitaire. En effet, avec la pandémie COVID-19, NHS Birmingham (tout comme les établissements de santé du monde entier) a dû bouleverser ses usages pour faire face à l'arrivée massive des malades, assurer la continuité des soins et limiter la propagation du virus : télétravail, visioconférence, outils de travail collaboratifs, téléconsultations, comptes rendus de consultation dématérialisés... Autant de nouvelles portes d'entrée potentielles pour les hackers que Wallix a su protéger.

Le partenariat avec Tech Data va permettre de démultiplier la distribution des solutions Wallix au Royaume-Uni, pour offrir aux entreprises britanniques toute son expertise en matière de sécurisation des accès et des identités. Tech Data, en tant que distributeur, travaille avec plus de 6.500 revendeurs et intégrateurs, pour fournir des solutions à des milliers d'entreprises, sur toute la région. Ce partenariat va aussi permettre à Wallix de se renforcer sur ses secteurs clés : industrie, santé, opérateurs de services critiques (transports, télécoms, énergie, eau...) et services financiers, secteurs particulièrement touchés par les cyberattaques pendant la pandémie en s'appuyant sur le réseau de revendeurs et intégrateurs de Tech Data, notamment les spécialistes des technologies d'exploitation (OT) et les Managed Security Services Providers (MSSP).

Aucun détail financier n'a filtré.