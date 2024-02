Wallix : revenus annuels de 30,2 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé à fin décembre 2023 de Wallix s'élève à 30,2 ME, en croissance de 19,9%.

Le groupe démontre ainsi sa capacité à maintenir un solide socle de ventes de licences sur les clients historiques tout en faisant croitre le montant des revenus de souscription par la conquête de nouveaux clients. Kleverware, consolidé depuis le 16 mai 2023, a contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 0,5 ME sur l'exercice 2023.

Avec près de 3.000 contrats actifs, un taux de rétention de plus de 95%, la montée en puissance des souscriptions et le maintien d'une bonne dynamique sur le segment des licences, Wallix se dit en bonne position pour maintenir des taux d'hyper croissance de ses revenus récurrents et atteindre un résultat d'exploitation à l'équilibre en 2024.