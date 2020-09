Wallix répond aux enjeux de cybersécurité des établissements de santé

(Boursier.com) — Wallix accompagne les établissements de santé et les hébergeurs de données de santé (HDS) depuis 2008, avec des solutions garantissant la confidentialité et la sécurité des données, ainsi que la mise en conformité règlementaire. La transformation numérique, accélérée avec la crise sanitaire, démultiplie les risques de cyberattaques à l'encontre des établissements de santé du monde entier, et les fuites de données sensibles. "Ce rappel à l'ordre doit ériger la cybersécurité au rang de priorité pour les investissements dans la santé", ajoute le groupe, qui a fait de la santé un axe phare de son plan de croissance Ambition 2021.

Après avoir remporté le marché de L'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) en 2018, Wallix vient d'intégrer depuis juillet 2020, le catalogue ELODI de la C.A.I.H (Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière), exclusivement réservé à ses 1.300 adhérents. En tant qu'acteur européen de confiance pour la gestion des identités et des accès, ce positionnement stratégique fait écho au plan 'France Relance' du Gouvernement qui vise à investir 1,6 MdE sur 3 ans pour rattraper le retard sur les outils du numériques en santé. Jean-Noël de Galzain, PDG de Wallix, explique : "Depuis 2008, nous travaillons aux côtés des établissements de santé, de l'Assurance Maladie et des fournisseurs de services informatiques aux hôpitaux, aux cliniques ou aux pharmacies en France, au UK, en Allemagne, et maintenant dans le monde entier. Nous offrons des solutions de cybersécurité simples à mettre en oeuvre qui permettent de rendre l'accès au système d'information plus agile, plus mobile, et plus sûr, en conformité avec les réglementations IT; ce qui est essentiel dans cette période où les organisations sont ultra-sollicitées à cause de l'urgence sanitaire".