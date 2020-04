Wallix réorganise sa R&D

(Boursier.com) — Wallix poursuit le renforcement de sa R&D pour soutenir pleinement son extension sur le marché international. Suite aux deux acquisitions réalisées en 2019, Wallix a réorganisé sa R&D et fédéré les compétences des équipes autour d'une marque unique et de lignes de produits dédiées à la sécurité des identités, des accès et des données.

Avec cette nouvelle organisation, Wallix maintient une relation de proximité avec l'ensemble de ses clients et partenaires intégrateurs pour une meilleure gestion des priorités de son plan stratégique, axé sur l'innovation et l'amélioration de sa compétitivité sur le marché de la cybersécurité.

Jean-Marc Guyot -Vice-Président Engineering de Wallix- prend la direction des centres de R&D France. Serge Adda -Chief Technical Officer- prend la direction du laboratoire Wallix Lab et de la R&D espagnole.

Les trois centres de R&D basés en Europe, deux en France (Paris et Rennes), l'autre en Espagne (Madrid), ont la charge des développements de Wallix Bastion -gestion des comptes à privilèges (PAM), de Wallix BestSafe- protection et management des Endpoints (EPM) et des nouveaux services Cloud du groupe. Un ensemble de fonctions transverses (documentation technique, qualité du produit, etc.) et une unification des outils/méthodes de la R&D sont mis en place pour une meilleure efficacité des équipes, tout en gardant une spécificité métier ou une expertise technologique par centre.

Une organisation en 3 centres

Cette volonté de s'organiser autour de ces 3 centres fait partie des ambitions annoncées par Wallix qui se structure pour répondre aux défis de croissance d'un éditeur à dimension internationale. Plus de 60 personnes ont aujourd'hui la responsabilité de produire des logiciels robustes et fiables, dans le respect de l'ADN de Walli

Afin d'assurer la coordination des activités de R&D, Wallix a confié à Jean-Marc Guyot la direction du centre de R&D de Rennes, spécialisé dans les développements en service Cloud et solutions SaaS, ainsi que la direction de la R&D de Wallix Bastion. Serge Adda prend la tête de la R&D du produit Wallix BestSafe et dirige le Wallix Lab qui a pour mission, à côté d'une activité de recherche en cybersécurité, de travailler sur les audits et analyses de sécurité de l'ensemble des produits Wallix, d'identifier les technologies en devenir sur le marché de la cybersécurité et de travailler sur des prototypes d'intégration de cet écosystème.