Wallix : renoue avec une croissance dynamique

(Boursier.com) — Sur l'année 2022, le chiffre d'affaires de Wallix ressort à 25,18 millions d'euros, en progression de +8,7%. Hors activité réalisée avec la Russie (en baisse de -65% à 618 kE), le chiffre d'affaires annuel a progressé de +14,8%.

Le chiffre d'affaires généré par les contrats signés en mode souscription (licences et services managés) s'élève à 2,8 ME, en hausse de 46%. Parallèlement, les ventes de licences sont en baisse de 7%, reflétant la frilosité des grands comptes à investir mais aussi le succès de la migration des PME-ETI vers le modèle de souscription.

Au 31 décembre 2022, le revenu mensuel récurrent (MRR) ressort à 1,2 MR, en hausse de 21,7% par rapport au 31 décembre 2021, soit 14,8 MR de revenus récurrents sur une base annuelle. Wallix démarre ainsi l'année 2023 avec un niveau de revenus récurrents équivalent à 58,9% du chiffre d'affaires consolidé 2022. Un an plus tôt, ce taux était de 52,6%, soit une hausse de 6,3 points en 1 an.

"Dans un environnement géopolitique toujours tendu, l'activité de Wallix a clairement renoué avec une croissance dynamique sur le second semestre 2022, en hausse de 19% hors Russie. Au total, Wallix délivre une croissance annuelle de 9% certes impactée par la conjoncture, mais tirée par le dynamisme des entreprises de taille intermédiaire sur tous nos marchés. Cette performance illustre la solidité du secteur de la cybersécurité porté par l'ouverture des systèmes d'information, le développement de la mobilité dans les organisations et l'interconnexion avec le monde des machines : l'OT", commente Jean-Noël Galzin.

Quelle feuille de route ?

La feuille de route pour 2023 vise à optimiser les actifs existants et atteindre la taille critique dans les pays stratégiques tout en poursuivant l'enrichissement des solutions et l'innovation.Wallix poursuivra donc la consolidation de son leadership européen avec une priorité mise sur les petites et moyennes entreprises, sur les secteurs dits "essentiels" et sur les environnements industriels. Cette consolidation passera notamment par la valorisation de son réseau de plus de 300 partenaires en renforçant leur accompagnement afin de maximiser les ventes de son produit phare Wallix PAM4ALL mais aussi en leur offrant la possibilité de monter en compétences sur la cybersécurité industrielle.

Wallix a également pour objectif de se positionner parmi les acteurs incontournables dans la mise en application de la directive NIS 2 attendue dès 2024. Cette directive constitue en effet un solide levier de croissance puisqu'elle obligera 150.000 entreprises et administrations publiques à renforcer leur cybersécurité, soit 10 fois plus que le nombre d'organisations visées par la directive NIS en application depuis 2018.

En Amérique du Nord, le Groupe est aujourd'hui armé pour renouer avec une croissance significative en optimisant la performance de son réseau de partenaires. A fin 2023, l'Amérique du Nord devrait atteindre la taille critique et représenter 10% des prises de commandes, comparé à 3% sur l'exercice 2022.