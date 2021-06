Wallix renforce sa stratégie commerciale

(Boursier.com) — Wallix annonce le renforcement de sa stratégie commerciale auprès des acteurs et fournisseurs de services informatiques et cloud. Cette stratégie s'appuie sur 2 axes. Le 1er consiste à accompagner les fournisseurs de services informatiques et cloud pour sécuriser leur infrastructure informatique, pour qu'ensuite ils intègrent ces mêmes solutions dans leurs propres offres packagées. Le 2nd va être dédié à un type particulier de fournisseurs de services : les Managed Security Services Providers (MSSP) qui vont faire partie intégrante du Business Partner Program de Wallix.

"En plus de développer les opportunités business, je vais avoir un rôle de standardisation de la cybersécurité auprès des fournisseurs de services informatiques et cloud. Cette approche s'appuie sur le portefeuille de solutions Wallix, parmi les plus simples à mettre en oeuvre et à utiliser du marché, pour rendre accessible à toutes les organisations des solutions capables de se prémunir de l'usurpation d'identité numérique et de la fuite de données, tout en respectant les exigences règlementaires", commente Ronan Croguennec, MSSP Sales Manager EMEA, chez Wallix. "Cette stratégie de développement est portée à la fois par nos équipes commerciales localement et l'équipe Channel de 15 personnes, dirigée par Kristine Kirchner, notre nouvelle VP Channel EMEA. Nous avons donc une force de frappe conséquente qui va nous permettre d'atteindre rapidement nos objectifs et de conquérir de nouvelles parts de marché partout à travers le monde", ajoute Jean-Noël de Galzain, fondateur & PDG de Wallix.