Wallix renforce sa stratégie 'channel first'

(Boursier.com) — Wallix , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, renforce sa stratégie Channel First en consolidant son dispositif d'accompagnement de ses partenaires : le 'Business Partner Program', pilier de son modèle économique de vente indirecte, pour soutenir ses objectifs de croissance annoncés dans son plan de développement : 'Unicorn 25'.

À cette occasion, WALLIX lance également un programme dédié aux fournisseurs de services informatiques et cloud - les MSP (Managed Services Providers).

Acteurs clés de la transformation numérique des entreprises, les MSP représentent un marché en pleine expansion. Évalué à 243,33 milliards de dollars en 2021, il est estimé à 557,10 milliards de dollars d'ici 2028, avec une croissance de 12,6%, d'après Fortune Business Insights.

WALLIX fait évoluer son Business Partner Program pour répondre aux nouveaux enjeux stratégiques...

Le réseau de distribution de WALLIX compte aujourd'hui plus de 300 partenaires (distributeurs, revendeurs intégrateurs, intégrateurs globaux (GSI) et cabinets de conseil). Avec le précédent plan de développement - Ambition 21 - l'objectif était de couvrir commercialement 80% du marché mondial, en s'appuyant sur des partenaires ayant un fort rayonnement régional.

Aujourd'hui, objectif atteint, l'heure est à la consolidation et à l'accélération...

Pour atteindre les 100 ME de chiffre d'affaires et 15% de marge opérationnelle à horizon 2025 prévus dans le plan Unicorn 25, WALLIX valorise désormais la performance de ses partenaires et les accompagne dans la réalisation de leur business plan construit pour WALLIX PAM4ALL, la solution unifiée de WALLIX, qui va au-delà de la sécurisation des comptes à privilèges et sécurise, selon le principe du moindre privilège, tous les accès, humains ou machines.

Ainsi, WALLIX met à leur disposition des équipes, des certifications et des contenus marketing et techniques adaptés au marché ciblé (santé, industrie, OSE - Opérateurs de Service Essentiel, administrations publiques, écoles...) et au pays ou à la région couverte (Etats-Unis, Canada, DACH...).

WALLIX est également en mesure de faire monter en compétences ses partenaires notamment pour adresser les besoins spécifiques de l'industrie. Véritable secteur stratégique pour WALLIX, l'industrie est au coeur du plan 'Unicorn 25'. En effet, le marché Secure your digital future de la cybersécurité industrielle est estimé à 15,5 milliards de dollars avec une croissance mondiale de 15,8% d'ici à 2027.