Wallix rejoint le Demo Center OT d'Orange Cyberdefense à Lyon

(Boursier.com) — Wallix , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des identités et des accès numériques et Orange Cyberdefense, leader européen de prestations de services en cybersécurité, font évoluer leur partenariat et accélèrent sur le marché de la cybersécurité industrielle en France.

Wallix intègre le Demo Center OT d'Orange Cyberdefense à Lyon pour démontrer, dans les conditions du réel, que la sécurisation des identités et des accès numériques répondent à deux enjeux fondamentaux pour les systèmes industriels : la résilience et la continuité d'activité en cas de cyberattaque.

Pour Wallix, la cybersécurité industrielle est au coeur de son savoir-faire et constitue un des piliers de son plan de développement Unicorn 25. En alliant leurs expertises, WALLIX et Orange Cyberdefense concrétisent leur ambition de renforcer leur accompagnement de ce secteur critique...