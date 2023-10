Wallix : recule un peu après les résultats

(Boursier.com) — Wallix cède 2% à 8,15 euros au lendemain de sa publication semestrielle, marquée par une creusement des pertes en lien avec le renforcement de ses équipes et les efforts d'optimisation de son organisation. Doté d'une organisation commerciale optimisée, plus efficace et plus agile, Wallix réitère ses ambitions de croissance soutenue pour 2023 et 2024 et d'amélioration continue de sa rentabilité structurelle pour atteindre un résultat d'exploitation à l'équilibre en 2024.

"Anticipant toujours un second semestre 2023 de haute tenue (dans la lignée du premier semestre), avec une volume d'activité mécaniquement plus fort qu'au S1 pour des raisons de saisonnalité habituelle en logiciels, la couverture des coûts fixes sera bien meilleure, laissant espérer des pertes en nette réduction sur la seconde partie de l'année, le Groupe devant déjà se rapprocher de l'équilibre opérationnel en fin d'exercice. Notre recommandation Achat et notre objectif de cours de 18 euros", affirme TP ICAP Midcap.

Du communiqué de presse et d'un contact société, Oddo BHF retient un message de confiance de la part du management, notamment sur la capacité à maintenir un rythme de croissance similaire au S1, et à accélérer sur 2024 et 2025. Wallix peut désormais s'appuyer sur une organisation commerciale en partie remaniée par le nouveau CRO (notamment autour du go-to-market et de l'utilisation du Channel), et des frais de structure allégés (notamment au niveau managérial). En termes de profitabilité, la direction se donne toujours comme priorité l'atteinte de l'équilibre opérationnel dès 2024.

Cette publication est conforme à la trajectoire annoncée par le groupe dans le cadre de son plan à 2025, et confirme que les investissements réalisés sur les derniers mois, ainsi que le travail (nécessaire) sur l'industrialisation des ventes portent progressivement leurs fruits. La phase de développement à venir, qui offre davantage de visibilité, demeure prometteuse, et Wallix semble capable de maintenir un momentum solide sur les prochains trimestres. Cette trajectoire reste à confirmer, mais pourrait rapidement être associée à un rerating significatif du titre, d'autant plus que le titre est désormais sur ses plus bas en termes de valorisation en absolu, souligne le courtier. Ainsi, compte tenu d'un risk/reward qui apparait très attrayant au cours actuel, et d'une composante spéculative qui ne peut pas être écartée, l'analyste réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de 16 euros.