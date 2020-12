Wallix : primé outre-Manche

Wallix : primé outre-Manche









(Boursier.com) — Chaque année, Computing Security, magazine du paysage de la cybersécurité du Royaume Uni, organise sa prestigieuse cérémonie des Computing Security Awards, qui récompense les meilleures solutions de cybersécurité du marché. A cette occasion, Wallix Bastion, la solution phare du portefeuille de solutions unifiées pour la sécurisation des accès et des identités de Wallix, remporte l'award de la "meilleure solution de sécurisation et de gestion des accès distants".

Cette reconnaissance vient du vote de magazine Computing Security, composé majoritairement de décideurs, de DSI et de RSSI, et de l'équipe éditoriale.

Pendant la période de crise sanitaire, Wallix a mis ses compétences au service des entreprises pour les accompagner dans la sécurisation du télétravail (collaborateurs), et aussi de tous leurs accès distants (partenaires, prestataires...). Wallix Bastion permet ainsi de gérer et de sécuriser les accès à distance des collaborateurs et des prestataires externes au système d'information, véritable priorité pour le maintien de l'activité des entreprises en période de confinement. La solution a été reconnue pour la facilité et la rapidité de son déploiement et la prise en main facile de l'outil, sa capacité à garantir la continuité d'activité et la résilience aux cyberattaques, tout en assurant la mise en conformité réglementaire.

Recevoir cet award est pour nous un véritable gage de reconnaissance de la part de notre écosystème. Nous avons prouvé une fois de plus notre position d'expert de la sécurisation des accès et des identités et, surtout, cela nous positionne comme acteur européen du numérique de confiance , commente Serge Adda, VP Product chez Wallix.

En séance, l'action Wallix gagne 4,2% à 18,66 euros, soit un gain de 21% par rapport au 1er janvier.