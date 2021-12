Wallix : plan 'Unicorn 2025' !

(Boursier.com) — Wallix annonce son plan stratégique pour la période 2022-2025 et réaffirme son ambition de devenir un acteur incontournable dans l'avènement d'un monde numérique de confiance. Le groupe dispose, à l'issue du plan Ambition 21, de fondamentaux solides : une offre leader sur le marché du PAM, une large base de clients équipés et une présence géographique étendue. Avec la transformation digitale et l'explosion inhérentes des accès liés aux nouveaux usages numériques, Wallix bénéficie d'une dynamique de marché particulièrement porteuse avec un doublement du marché du PAM d'ici 2025.

La vision stratégique portée, le "PAM pour tous", a pour ambition de positionner Wallix comme un acteur leader dans la construction d'un monde numérique de confiance. Le groupe ambitionne une trajectoire de croissance, majoritairement organique, soutenue par 10 ME d'investissements autofinancés, ainsi qu'un objectif de 100 ME de chiffre d'affaires et 15% de marge opérationnelle à horizon 2025.

Wallix a généré un chiffre d'affaires de 20 ME en 2020 et s'inscrit, sur le 1er semestre 2021, dans une trajectoire de forte croissance que le groupe entend poursuivre sur l'ensemble de l'exercice. Le Groupe Wallix "récolte ainsi les fruits de la stratégie de conquête, déployée dans le cadre du plan 'Ambition 21', avec une nette amélioration de son résultat opérationnel au 1er semestre 2021 et la perspective d'atteindre la rentabilité au second semestre de l'exercice".

Au terme du plan 'Unicorn 25', Wallix ambitionne de multiplier par 7,5 son chiffre d'affaires à l'international. Le groupe anticipe des investissements de l'ordre de 10 ME, pour atteindre ses objectifs de croissance organique. Ces investissements, dont 40 à 50% devraient être réalisés sur l'exercice 2022, seront autofinancés. Ils cibleront prioritairement l'innovation et la R&D produit et l'expansion des activités de marketing et de ventes.

Le plan Unicorn 25 est dimensionné pour permettre à Wallix d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 ME en 2025 avec un objectif de rentabilité opérationnelle supérieure à 15%. L'atteinte de ces objectifs est majoritairement portée par une dynamique de croissance organique forte, estimée à 30% par an en moyenne sur l'ensemble du plan, et complétée par un volet de croissance externe.

Avec Unicorn 25, Wallix entre dans une nouvelle ère de développement qui va lui permettre d'asseoir son leadership dans la sécurisation des accès et des identités et se positionner comme un acteur fédérateur de la cybersécurité, garant de la protection des organisations dans un monde digital. "Le groupe se positionne dès aujourd'hui pour répondre aux besoins futurs du monde pleinement numérique", conclut Wallix.