Wallix : perte nette de 5,1 ME à fin juin

(Boursier.com) — Wallix a poursuivi sa trajectoire de croissance au cours du 1er semestre 2020 avec un chiffre d'affaires en progression de +10% à 8,1 ME.

Malgré le contexte incertain, Wallix a fait le choix de poursuivre et de finaliser les investissements de croissance, notamment à l'international.

En conséquence, le résultat d'exploitation du 1er semestre s'établit à -5,1 ME contre -3,7 ME pour la même période de l'exercice précédent.

Le résultat net part du groupe s'affiche au même niveau que le résultat d'exploitation à -5,1 ME.

Wallix affiche une trésorerie nette de 23,5 ME pour 27 ME de fonds propres.

La société devrait progressivement améliorer sa rentabilité opérationnelle et se donne pour objectif d'atteindre la rentabilité au second semestre de l'exercice 2021, soit avec un décalage d'un an, du fait de la crise sanitaire, par rapport à l'ambition précédemment communiquée.