Wallix : parmi les 11 lauréats du 'Grand Défi Cyber' du Gouvernement

Wallix : parmi les 11 lauréats du 'Grand Défi Cyber' du Gouvernement









(Boursier.com) — Emmanuel Macron a présenté ce 18 février un plan de 1 milliard d'euros visant à renforcer la cybersécurité du pays d'ici 2025. Ce plan ambitieux montre que la France a pris la mesure de l'enjeu et qu'elle considère la protection de ses citoyens de ses entreprises et de ses infrastructures comme une priorité majeure. Dans le cadre de ce plan de relance, le Gouvernement a lancé en décembre 2019 le Grand Défi Cyber dont le but est de faire face au risque cyber en investissant dans le développement de technologies de rupture et en favorisant l'émergence accélérée d'acteurs leaders dans leur domaine. Wallix fait partie des 11 entreprises labellisées qui ont reçu un montant d'aide total de 8,6 ME, dont 900 kE pour le projet Oscar de Wallix.