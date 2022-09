Wallix : Pam40T intègre les solutions de Nozomi Networks

(Boursier.com) — Wallix et Nozomi Networks, le leader de la sécurité et de la visibilité OT et IoT, signent une alliance technologique pour renforcer la cybersécurité de l'industrie. Nozomi Networks accompagne les plus grandes entreprises pétrolières, pharmaceutiques, minières, fournisseurs d'énergie du monde dans la sécurisation de leur transformation numérique.

Wallix PAM4OT, la solution unifiée de gestion des privilèges dédiée aux environnements industriels, s'intègre désormais avec les technologies de Nozomi Networks, offrant ainsi la traçabilité des actions réalisées sur les équipements connectés, l'analyse et la détection de comportements suspects en cas de cyberattaque.