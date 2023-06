Wallix : levée de fonds de 9 ME

(Boursier.com) — Wallix lance une levée de fonds d'environ 9 ME pour financer l'accélération de son plan stratégique.

Les fonds levés permettront d'accélérer l'exécution du volet croissance externe du plan Unicorn 25. Après l'acquisition stratégique de Kleverware récemment annoncée, Wallix entend poursuivre sa politique d'acquisitions ciblant à la fois l'enrichissement et l'extension de ses expertises sur certains segments stratégiques de la Gestion des Identités et des Accès et de la cybersécurité industrielle ainsi que le renforcement de son portefeuille de clients.

Cette levée de fonds est également associée à la mise en place d'une dette bancaire d'un montant d'environ 2,5 ME, dont les caractéristiques sont en cours de finalisation.

Pour rappel, la croissance organique du plan Unicorn 25 est autofinancée grâce aux ressources actuelles et les investissements ont été en grande partie réalisés dès 2022, avec notamment l'enrichissement de l'offre, la consolidation du positionnement du Groupe en Europe et son développement en Amérique du Nord.

L'augmentation de capital serait réalisée par le biais de deux offres distinctes mais concomitantes.

Une offre par voie d'émissions d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription réalisée par placement privé.

Une offre au public d'actions nouvelles destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid, qui s'effectuera selon une allocation proportionnelle aux demandes dans la limite du montant alloué à cette offre au public.

Le produit brut de l'augmentation de capital devrait être d'un montant cible d'environ 4 ME. Il est précisé que l'Offre PrimaryBid destinée aux particuliers est accessoire par rapport au Placement Privé et qu'elle représentera un maximum de 20% du montant de l'Opération.

En tout état de cause, l'Offre PrimaryBid ne sera pas réalisée si le Placement Privé n'est pas réalisé.

Le Placement Privé s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue de laquelle sera déterminé le nombre d'actions nouvelles à émettre au prix de 10,50 Euros. Le prix de souscription des actions nouvelles sera le même pour le Placement et l'Offre PrimaryBid.

Le prix par action du Placement Privé de 10,50 Euros est égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes de l'action Wallix des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix d'émission, diminué d'une décote de 16%.