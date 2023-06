Wallix : lève 10,5 ME en actions et oblications convertibles

(Boursier.com) — Wallix a finalement levé 5,5 ME auprès d'investisseurs institutionnels et de particuliers via la plateforme PrimaryBid en complément de l'emprunt obligataire convertible en actions de 5 MEUR à souscrire par NextStage. Il porte un taux d'intérêt annuel de 6%.

Le prix de souscription par action dans le cadre du Placement Privée et de l'Offre PrimaryBid a été fixé à un montant de 10,50 EUR. Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris interviendront le 13 juin.