Wallix : les pertes se creusent

(Boursier.com) — Wallix a poursuivi sa croissance au cours du 1er semestre 2022, avec un chiffre d'affaires de 11 ME, soit une progression de 7% et de 10% hors Russie.

Le résultat d'exploitation ressort à -4,2 ME vs -2,7 ME au 1er semestre 2021.

Le résultat net part du groupe s'établit à -3,6 ME contre -2,7 ME.

Dans un contexte d'investissement et de prudence des grands comptes qui se traduit par le report de certains contrats significatifs, le cash-flow d'exploitation ressort à -1,9 ME.

Avec une trésorerie nette de 15,4 ME et 18,8 ME de fonds propres, la société envisage sereinement les prochaines étapes de son développement...