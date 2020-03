Wallix : les pertes se creusent

(Boursier.com) — Les investissements réalisés par Wallix sur son offre et dans le cadre de son changement d'échelle à l'international se sont traduits par une progression des charges d'exploitation.

Le résultat d'exploitation s'établit ainsi à -6,8 ME contre -3,3 ME en 2018. Le résultat net part du groupe s'affiche au même niveau que le résultat d'exploitation à -6,8 ME.

La société affiche au 31 décembre 2019 une trésorerie disponible de 29,3 ME et une trésorerie nette de dettes financières de 25,7 ME pour 32,2 ME de fonds propres.