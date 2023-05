Wallix : le partenariat avec le pôle français d'Axians évolue

(Boursier.com) — Wallix , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités numériques, a annoncé il y a quelques mois la signature de son partenariat avec le pôle français d'Axians (VINCI Energies) qui accompagne la transformation numérique des entreprises et notamment celles de l'industrie, secteur clé de développement pour Wallix.

Aujourd'hui, ce partenariat évolue. Ensemble, ils proposent une offre de cybersécurité en mode SaaS (Software-as-a-Service) : Wallix as a Service by Axians - WaaSA, marquant ainsi le tout 1er partenariat autour d'une offre SaaS de Wallix.

Grâce à cette nouvelle offre, les entreprises d'Axians en France qui portent cette offre prennent désormais le statut de MSP (Managed Services Provider) dans le Business Partner Program de WALLIX, s'insérant alors dans le renforcement de la stratégie Channel de WALLIX autour des MSP. Cela signifie que ce pôle Axians en France va à la fois déployer WaaSA pour sécuriser les accès à sa propre infrastructure informatique, tout en l'intégrant dans une offre packagée à destination de ses clients.

Avec l'arrivée de la directive NIS2, les entreprises de l'industrie doivent prendre un virage numérique forcé en matière de cybersécurité. Cette nouvelle directive a des objectifs et un périmètre d'applicabilité élargi pour apporter davantage de protection que NIS1. Cette extension de périmètre est sans précédent en matière de réglementation cyber. NIS2 devra être mise en application en 2024 par 35 secteurs industriels comme l'agroalimentaire, la gestion des déchets ou encore la fabrication.