Wallix : le marché apprécie la nette réduction des pertes

(Boursier.com) — Wallix s'adjuge 4,2% à 19,3 euros en cette fin de semaine. Après la déception sur les revenus, le spécialiste des suites logicielles de sécurité informatique a dévoilé des résultats 2021 meilleurs qu'attendu avec notamment une perte opérationnelle réduite par 2,5. Wallix a généré un cash-flow d'exploitation en nette amélioration à 6,2 ME contre -0,9 ME en 2020. La société observe actuellement des tendances favorables sur ses marchés et un chiffre d'affaires sur les deux premiers mois de l'année en croissance par rapport à 2021, avec notamment la signature de certains contrats initialement prévus en toute fin d'année 2021.

Après un exercice 2021 en demi-teinte, Wallix s'engage à présent sur une nouvelle dynamique et devra faire preuve d'une exécution parfaite sur les prochains semestres pour crédibiliser son plan à 2025, ambitieux mais assis sur des fondations solides (structuration du groupe, croissance de plus de 20% des marchés sous-jacents, besoins accrus en Cybersécurité), explique Oddo BHF. Dans ce contexte, l'analyste reste confiant et réitère son opinion 'surperformance' sur le titre, fondée sur des perspectives attractives, un effet rareté sur une thématique forte, et un profil spéculatif (capital ouvert). L'objectif est inchangé à 31 euros.