Wallix : Le chiffre d'affaires consolidé à fin septembre s'élève à 20,9 ME

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2023, le revenu mensuel récurrent (MRR) de Wallix est ressorti à 1,6 ME, en hausse de 32,6% par rapport au 30 septembre 2022, après des hausses de +26,4% et +26,1% au 31 mars 2023 et au 30 juin 2023 respectivement.

Sur une base annuelle, les revenus récurrents atteignent 18,6 ME à fin septembre 2023, soit 73,9% du chiffre d'affaires consolidé en 2022 et une progression de +13,3 points en 1 an.

Le chiffre d'affaires consolidé à fin septembre s'élève à 20,9 ME, en croissance de +24% et de +27% hors Russie, portée par une demande toujours soutenue des entreprises de taille intermédiaire et par l'accélération du nombre de grands projets dans le secteur industriel. La croissance sur le troisième trimestre s'élève à +20% et +22% hors Russie, avec un chiffre d'affaires de 7,0 ME.

La dynamique commerciale est particulièrement forte sur le marché de la cybersécurité industrielle notamment en France et dans la zone Moyen-Orient/Afrique où le Groupe a signé des contrats significatifs dans les secteurs du transport, de l'énergie ou encore de l'agro-alimentaire.

Kleverware, consolidé depuis le 16 mai 2023, a contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 0,3 ME sur la période.

Evolution de l'organisation, renforcement de la structure financière et confirmation des objectifs de moyen-terme

L'optimisation de l'organisation marketing et commerciale, initiée en 2023 sous l'impulsion d'un Chief Revenue Officer recruté en début d'année, accompagne le changement de dimension du Groupe WALLIX.

Les objectifs de cette nouvelle organisation sont à la fois d'accélérer intelligemment la transformation vers un modèle de souscription tout en maintenant une croissance solide de l'activité à court terme et en agissant sur les leviers permettant d'optimiser la marge commerciale. Cette organisation vient soutenir le modèle de vente de la société, un modèle trois tiers équilibré entre l'approche globale et locale de WALLIX sur ses marchés couverts.

Le Groupe a également renforcé sa structure financière avec une levée de fonds de 10,5 ME réalisée sur le premier semestre et la signature récente d'un Prêt Participatif Relance de 2,5 ME d'une maturité de 8 ans et offrant un différé de remboursement de 4 ans.

WALLIX dispose ainsi d'une assise financière solide qui lui permettra d'exécuter sereinement sa feuille de route et de devenir un champion européen de la cybersécurité des identités et des accès.

Fort de cette dynamique de croissance soutenue et de renforcement continu de la récurrence, le Groupe réitère ses ambitions d'amélioration des résultats dès le second semestre 2023 et d'atteinte d'un résultat d'exploitation à l'équilibre en 2024.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2023, le 8 février 2024