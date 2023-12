Wallix : Lancement de 'WALLIX One'

(Boursier.com) — WALLIX , éditeur de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des identités et des accès lance sa plateforme SaaS, WALLIX One, qui embarque les services indispensables à la protection des activités numériques des entreprises. Grâce à WALLIX One, les employés, les prestataires externes, les administrateurs IT, les telémainteneurs d'automates, les machines et robots ...accèdent aux infrastructures IT ou OT, aux équipements, aux applications et aux données uniquement après vérification de leur identité et des droits qui leur sont accordés. En externalisant avec WALLIX One la gestion de leur logiciel de sécurisation des identités et des accès, les responsables de sécurité informatique conservent le contrôle des accès aux ressources critiques de l'entreprise, réduisent les risques liés aux vols et usurpations d'identités et restent concentrer sur la mise en oeuvre de leur politique de sécurité.

Avec l'augmentation du coût des matières premières et de la pénurie des talents en cybersécurité, les décisionnaires d'entreprise sont à la recherche de solutions efficaces et efficientes, aisément déployables, avec un retour sur investissement rapide.

WALLIX One permet d'être à l'état de l'art en sécurisation des identités et des accès (des mises à jour automatiques, la possibilité de bénéficier des innovations WALIX, des dernières fonctionnalités et des correctifs de sécurité). C'est la facilité d'évolution d'un projet en fonction de ses besoins et usages (la flexibilité d'ajouter des ressources ou utilisateurs, une souscription annuelle avec des prix et une facturation simplifiées, la disponibilité de services à l'échelle mondiale, la consommation de plusieurs services complémentaires de la gamme logicielle WALLIX); c'est la rapidité de déploiement sans surcharge des équipes IT, et sans investir dans le maintien d'une infrastructure. WALLIX One est la plateforme de cybersécurité qui rend rapidement et facilement opérationnelle une architecture Zéro-Trust, assurant une conformité avec les réglementations en vigueur pour les entreprises de toutes tailles.