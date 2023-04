Wallix lance We Edu !

(Boursier.com) — Wallix , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités numériques, lance We Edu, un programme à destination des établissements d'enseignement supérieur pour permettre aux étudiants en cybersécurité de se former sur une solution de PAM (Privileged Access Management) leader du marché. Cette technologie est considérée comme indispensable pour les organisations par les analystes tels que Gartner ou KuppingerCole pour reprendre le contrôle des accès numériques et prévenir les cyberattaques.

Avec le programme We Edu, WALLIX fournit des ressources pédagogiques et met à disposition des licences de WALLIX PAM4ALL, sa solution de gestion unifiée de tous les accès numériques, pour l'enseignement des futurs experts en cybersécurité. Pour concrétiser son ambition, WALLIX signe son 1er partenariat We Edu avec l'ESIEA qui forme des ingénieurs de pointe dans le domaine des sciences de l'informatique et du numérique.