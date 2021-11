Wallix lance WALLIX Bastion 9

(Boursier.com) — Wallix , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, lance WALLIX Bastion 9, la nouvelle version de sa solution phare de gestion des comptes à privilèges (PAM - Privileged Access Management).

La direction commente : "La pandémie aura joué un rôle d'accélérateur dans la transformation numérique de notre monde, amorcée il y a plusieurs décennies : généralisation du télétravail, adoption massive des services cloud, télémédecine, école à distance, forte croissance du nombre de terminaux mobiles, etc. Ces nouveaux usages multiplient considérablement les points d'accès à l'infrastructure informatique des entreprises. Autant de nouvelles portes d'entrée potentielles pour les hackers qu'il faut sécuriser, pour protéger les données. En effet, 2021 n'est pas terminée et restera pourtant marquée par des cyberattaques ou des vulnérabilités d'ampleur : PrintNightmare, Pegasus ou encore Colonial Pipeline".

Pour pouvoir accéder à l'infrastructure informatique d'une entreprise, les collaborateurs se connectent, depuis leur ordinateur ou terminal mobile, avec un identifiant et un mot de passe. Chaque collaborateur possède ainsi un compte avec des droits d'accès à des ressources spécifiques. Cependant, certains collaborateurs, comme les administrateurs, possèdent tous les droits et peuvent ainsi accéder à absolument toutes les ressources de l'entreprise. C'est ce que l'on appelle les comptes à privilèges. Ils sont donc une cible prioritaire pour les hackers qui, en prenant leur contrôle, peuvent ensuite accéder aux données sensibles et les dérober...

WALLIX Bastion permet de protéger les mots de passe de ces comptes à privilèges en les stockant dans un coffre-fort de mots de passe, de suivre l'activité des personnes détentrices de ces comptes à privilèges et de bloquer leurs accès en cas de suspicion d'usurpation d'identité par un hacker. WALLIX Bastion permet également d'être conforme aux exigences règlementaires en matière de protection des données (RGPD).