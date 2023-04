Wallix lance 'Saas Remote Access'

(Boursier.com) — Wallix , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités numériques, lance Saas Remote Access, la version SaaS de la technologie de gestion des accès distants intégrée dans WALLIX PAM4ALL, sa solution de gestion unifiée des privilèges.

SaaS Remote Access s'adresse aux organisations - tout secteur confondu et notamment l'industrie - qui souhaitent faciliter l'accès numérique des prestaires externes à leur infrastructure informatique, grâce à une gestion simplifiée, tout en bénéficiant d'un niveau de cybersécurité maximal offert par un leader européen.

Pour exercer leur activité, les organisations font appel à des prestataires externes qui, pour mener à bien leur mission, ont besoin de se connecter à leur infrastructure informatique (classique ou industrielle). Ils peuvent être des télémainteneurs, des fournisseurs de la chaîne logistique, des prestataires de services, des consultants externes, etc.

Le problème pour les organisations c'est que ces intervenants externes sont nombreux et peuvent changer à chaque fois. De plus, la fréquence et la durée de leur intervention varie en fonction des besoins des métiers et des impératifs de chacun. Visualiser, gérer et sécuriser leurs accès devient donc un véritable casse-tête pour l'équipe informatique. Il est en effet vital pour les organisations de savoir qui a accès à quoi, depuis où, pourquoi, et de gérer les autorisations d'accès. C'est le seul moyen de pouvoir détecter et stopper toute tentative d'usurpation d'identité par un hacker, ou de malveillance ou négligence interne, et ainsi de protéger les données. Le coût d'une cyberattaque augmente en moyenne de 370.000$ si une tierce partie est impliquée.

De plus, en mettant en place cette traçabilité grâce à une solution de gestion et de sécurisation des accès numériques, les organisations assurent également leur conformité règlementaire avec les normes de cybersécurité en vigueur.