Wallix lance OT.security

(Boursier.com) — Wallix , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, affirme et concrétise son expertise du secteur industriel en lançant OT.security, une solution s'appuyant sur des retours d'expériences clients et partenaires, et englobant une identité visuelle propre, une offre technologique adaptée, et une stratégie de développement qui s'appuie sur le plan Unicorn 25.

La cybersécurité industrielle est au coeur du savoir-faire de WALLIX. L'an dernier, WALLIX a initié son plan de développement sur 4 ans : Unicorn 25, avec un objectif de 100 MEUR de chiffre d'affaires et 15% de marge opérationnelle à horizon 2025. Parmi les piliers de cette croissance : l'industrie (OT), secteur clé pour WALLIX, qui possède une expertise forte et unique, développée depuis de nombreuses années, et reconnue aujourd'hui par le Gartner.

Un choix doublement stratégique puisque le marché de la cybersécurité industrielle est estimé à 15,5 milliards de dollars et qu'il devrait enregistrer une croissance mondiale de 15,8% d'ici à 2027, d'après VPA Research. En effet, la transformation numérique du secteur expose considérablement les entreprises industrielles aux cyberattaques. Équipements connectés (IoT industriel), services cloud, Big Data Analytics, Blockchain, Intelligence Artificielle... Ces usages du numérique se multiplient de manière exponentielle et représentent autant de nouvelles portes d'entrée potentielles pour les hackers, qu'il faut sécuriser.

WALLIX accompagne depuis de nombreuses années les entreprises industrielles dans la sécurisation de ces points d'accès. WALLIX souhaite aujourd'hui concrétiser cette expertise forte au travers d'une offre dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels : OT.security.