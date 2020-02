Wallix lance BestSafe

Wallix lance BestSafe









(Boursier.com) — Wallix, éditeur européen de logiciel de cybersécurité expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), lance Wallix BestSafe, nouvelle ligne de produit dédiée à la protection des postes utilisateurs (EPM). La solution BestSafe s'appuie sur l'expertise de Wallix dans la gestion des comptes à privilèges ainsi que sur la technologie de pointe développée par la société Simarks dans les environnements Microsoft et notamment son savoir-faire dans la sécurisation des postes bureautiques des utilisateurs métiers. Les actifs et les équipes de la société Simarks ont rejoint Wallix lors de son rachat en juillet 2019.

La solution offre aux DSI la possibilité de contrôler les privilèges sur les postes de travail de manière à n'attribuer aux utilisateurs que les droits dont ils ont besoin pour travailler efficacement sur leurs machines. Sans aucun impact sur l'activité des utilisateurs, le système est en mesure de bloquer l'exécution des applications inconnues, les comportements anormaux ou les actions identifiées comme potentiellement dangereuses. Enfin, le service informatique peut contrôler et bloquer, en permanence et en totale transparence, les installations d'applications indésirables par les utilisateurs de l'entreprise. Forte de son expertise sur la gestion des accès à privilèges, Wallix étend aujourd'hui son offre à la protection des accès aux applications et aux postes bureautiques en lançant cette solution BestSafe. BestSafe permet aux organisations de toutes tailles de protéger leurs postes utilisateurs et leurs serveurs d'applications, sécurisant ainsi leur informatique contre les nouvelles menaces cyber de types ransomwares, malwares et cryptovirus et ce, de manière transparente pour les utilisateurs métiers et sans impact sur leur productivité.

La solution BestSafe sera présentée à l'occasion de la RSA Conference 2020 à San Francisco le 24 février 2020. La solution est aujourd'hui en production chez les premiers clients de Wallix. Elle est disponible en mode souscription ou en mode services managés sur tous les canaux de revente de la société.